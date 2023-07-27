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Представители диаспоры совершили 10-й визит в Шушу

Представители диаспоры совершили 10-й визит в Шушу Представители диаспоры, отдавшие предпочтение проведению каникул в Азербайджане, в десятый раз посетили культурную столицу Азербайджана - город Шуша.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 21:00
Представители диаспоры совершили 10-й визит в Шушу

Представители диаспоры, отдавшие предпочтение проведению каникул в Азербайджане, в десятый раз посетили культурную столицу Азербайджана - город Шуша.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В поездке, состоявшейся в рамках проекта "Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку", приняли участие свыше 70 представителей диаспоры из 20 стран.

В программу поездки по традиции было включено посещение площади "Базарбаши", Джыдырдюзю, площади, где размещены "Расстрелянные памятники", места подписания Шушинской декларации, дома Хуршидбану Натаван, "Родника Ханской дочери", мавзолея Моллы Панаха Вагифа, памятника Узеиру Гаджибекову, дома-музея Бюльбюля, Гянджинских ворот, мечетей Саатлы, Ашагы и Юхары Говхарага и других достопримечательностей. Представители диаспоры были проинформированы о работе по реконструкции и благоустройству в Шуше, являющейся жемчужиной Карабаха.

По окончании поездки представители диаспоры развернули на Джыдырдюзю флаг Азербайджана, исполнили танец под звуки "Яллы". Они поблагодарили Верховного главнокомандующего и азербайджанскую армию, подаривших им это счастье.

Отметим, что в рекомендациях президента Ильхама Алиева, прозвучавших на V Съезде азербайджанцев мира, привлечено внимание к значению ежегодного посещения нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, исторической родины, в частности, освобожденных земель.

В 2021 году комитет четырежды (27 июля, 17 aвгуста, 9 oктября и 2 декабря), в 2022 году – трижды (26 июля, 17 aвгуста, 7 сентября), а в 2023 году - 29 июня организовал поездки представителей диаспоры в город Шуша. Поездки, состоявшиеся под лозунгом "Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку", являются одним из важнейших событий истории азербайджанской диаспоры.

Кроме того, комитет регулярно организует поездки иностранных журналистов и ученых, играющих большую роль в информировании международной общественности, в Шушу, а также в другие освобожденные от оккупации районы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor nümayəndələrinin Şuşaya 10-cu səfəri baş tutub

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