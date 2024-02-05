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Представители ЦИК РФ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Представители ЦИК РФ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина и член комиссии Антон Лопатин будут работать в качестве наблюдателей на выборах президента Азербайджана.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 21:06
Представители ЦИК РФ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина и член комиссии Антон Лопатин будут работать в качестве наблюдателей на выборах президента Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

"В международном наблюдении от ЦИК РФ за выборами президента Азербайджана примут участие Наталья Бударина и Антон Лопатин", - говорится в сообщении.

Напомним, что внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля.

Центризбирком Азербайджана зарегистрировал семь кандидатов на пост главы государства - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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