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Представители азербайджанской общины Дагестана находятся с визитом в Баку

Представители азербайджанской общины Дагестана находятся с визитом в Баку Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию азербайджанской общины Дагестана.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 10:51
Представители азербайджанской общины Дагестана находятся с визитом в Баку

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию азербайджанской общины Дагестана.

Об этом Report сообщили в госкомитете.

Председатель комитета напомнил, что этот год знаменателен 100-летними юбилеями общенационального лидера Гейдара Алиева и великого сына дагестанского народа Расула Гамзатова.

Ф.Мурадов подчеркнул, что дружеские отношения между Россией и Азербайджаном с каждым днем углубляются, и этот фактор стимулирует дальнейшее развитие дагестано-азербайджанских отношений.

Гости поздравили азербайджанский народ с восстановлением государственного суверенитета на всей территории Азербайджана, отметив большую роль Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и шехидов в этой исторической победе.

Гости посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDağıstanın Azərbaycan icmasının nümayəndələri Bakıya gəlib

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