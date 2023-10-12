Представители азербайджанской общины Дагестана находятся с визитом в Баку

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию азербайджанской общины Дагестана.
Об этом Report сообщили в госкомитете.
Председатель комитета напомнил, что этот год знаменателен 100-летними юбилеями общенационального лидера Гейдара Алиева и великого сына дагестанского народа Расула Гамзатова.
Ф.Мурадов подчеркнул, что дружеские отношения между Россией и Азербайджаном с каждым днем углубляются, и этот фактор стимулирует дальнейшее развитие дагестано-азербайджанских отношений.
Гости поздравили азербайджанский народ с восстановлением государственного суверенитета на всей территории Азербайджана, отметив большую роль Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и шехидов в этой исторической победе.
Гости посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.