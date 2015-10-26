​Представители Азербайджана примут участие во Всемирном конгрессе соотечественников в Москве

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ V Всемирный конгресс соотечественнико в, проживающих за рубежом, пройдет в Москве 5-6 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, организатором Конгресса выступил Всемирный координационный совет российских соотечественнико в, проживающих за рубежом.

Ожидается, что в его работе примут участие более 400 представителей из 97 стран. С участниками форума встретятся руководители ряда министерств и ведомств России, а также руководители некоторых регионов.

Участники форума намерены обсудить работу объединений соотечественнико в, направления деятельности русского зарубежья. Также будут обсуждаться вопросы защиты прав и законных интересов соотечественнико в. Одним из главных вопросов повестки дня будет вопрос поддержания и развития русского языка.