​Представители Азербайджана примут участие во Всемирном конгрессе соотечественников в Москве

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ V Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, пройдет в Москве 5-6 ноября.
Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, организатором Конгресса выступил Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Ожидается, что в его работе примут участие более 400 представителей из 97 стран. С участниками форума встретятся руководители ряда министерств и ведомств России, а также руководители некоторых регионов.
Участники форума намерены обсудить работу объединений соотечественников, направления деятельности русского зарубежья. Также будут обсуждаться вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников. Одним из главных вопросов повестки дня будет вопрос поддержания и развития русского языка.
Соотечественников из Азербайджана на форуме будут представлять посланцы Русской общины Азербайджана, Лезгинского национального центра "Самур", Общественного объединения солидарности народов Азербайджана "Содружество", Аварского общества Азербайджана, Республиканского общества татарской культуры "Туган тел", Ассоциации русской молодежи Азербайджана.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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