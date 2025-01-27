Представители Азербайджана и Словении в НАТО обсудили вклад Баку в энергобезопасность

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде обсудил со своим словенским коллегой Андреем Бенедейчичем вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО.

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде обсудил со своим словенским коллегой Андреем Бенедейчичем вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в социальной сети .

"Был рад встретиться с постоянным представителем Словении при НАТО послом Андреем Бенедейчичем и обменяться мнениями по широкому кругу вопросов", - отметил Дж.Гусейнзаде.

По его словам, на встрече состоялась продуктивная дискуссия о партнерстве Азербайджан и НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", вклада Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО.

"Мы также провели полезную беседу о двусторонних отношениях между Словенией и Азербайджаном и текущих региональных событиях", - подчеркнул глава представительства Азербайджана при альянсе.