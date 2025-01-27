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Представители Азербайджана и Словении в НАТО обсудили вклад Баку в энергобезопасность

Представители Азербайджана и Словении в НАТО обсудили вклад Баку в энергобезопасность Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде обсудил со своим словенским коллегой Андреем Бенедейчичем вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО.
Внешняя политика
27 января 2025 г. 23:24
Представители Азербайджана и Словении в НАТО обсудили вклад Баку в энергобезопасность

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде обсудил со своим словенским коллегой Андреем Бенедейчичем вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в социальной сети.

"Был рад встретиться с постоянным представителем Словении при НАТО послом Андреем Бенедейчичем и обменяться мнениями по широкому кругу вопросов", - отметил Дж.Гусейнзаде.

По его словам, на встрече состоялась продуктивная дискуссия о партнерстве Азербайджан и НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", вклада Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО.

"Мы также провели полезную беседу о двусторонних отношениях между Словенией и Азербайджаном и текущих региональных событиях", - подчеркнул глава представительства Азербайджана при альянсе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Sloveniyanın NATO-dakı nümayəndələri Bakının enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini müzakirə ediblər

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