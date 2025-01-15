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Представители Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество в сфере торговли и культуры

Представители Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество в сфере торговли и культуры Главный министр пакистанской провинции Пенджаб Марьям Наваз Шариф и посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов обсудили расширение двусторонних отношений в сфере торговли, культурного обмена и других областях.
Внешняя политика
15 января 2025 г. 05:52
Представители Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество в сфере торговли и культуры

Главный министр пакистанской провинции Пенджаб Марьям Наваз Шариф и посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов обсудили расширение двусторонних отношений в сфере торговли, культурного обмена и других областях.

Как сообщает Report, об этом информирует пакистанская англоязычная газета Express Tribune.

На встрече была подчеркнута приверженность пакистанской стороны укреплению культурных и образовательных связей между Исламабадом и Баку. Стороны договорились работать над изучением возможностей торговли и инвестиций в различных секторах.

Марьям Наваз проинформировала о текущих проектах развития и инициативах правительства Пенджаба в сфере общественного благосостояния. По ее словам, недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан стал важным шагом для углубления двустороннего сотрудничества.

Главный министр провинции отметила большие возможности для укрепления отношений между Пакистаном и Азербайджаном. По ее словам, возможно развитие сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства и энергетики.

"Мы хотим воспользоваться опытом Азербайджана в сфере туризма", - подчеркнула политик. Она заявила о намерении сделать Пенджаб "центром региональной торговли". Марьям Наваз пригласила азербайджанских бизнесменов инвестировать в регион, пообещав им особые льготы.

В свою очередь, Х.Фархадов отметил заинтересованность своей страны в инвестициях в различные секторы Пенджаба и пригласил Марьям Наваз посетить с визитом Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan rəsmiləri ticarət və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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