Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Физули

Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Физули.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Физули.

Как сообщает Report, в визите принимают участие около 70 дипломатов, в том числе 30 послов.

Представители дипломатического корпуса примут участие в мероприятиях, организованных по случаю Дня города Физули, а также ознакомятся со строительными и восстановительными работами, проводимыми в городе после освобождения от оккупации.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, ежегодно 17 октября будет отмечаться как День города Физули.