Представитель ЮНИСЕФ: Дети, живущие у линии соприкосновения, подвергаются особому риску в случае эскалации конфликта - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвардом Карвардином.

- Могли бы Вы побольше рассказать о себе?

- Я начал работать в ЮНИСЕФ с 1997 года. Вначале я работал на ЮНИСЕФ в Великобритании, после чего в других странах, а том числе в Афганистане, Судане, затем в Индонезии. Последним местом работы перед тем, как я приехал в Азербайджан, была должность заместителя директора по коммуникациям в Нью-Йорке. Я присоединился к офису здесь в качестве представителя около двух месяцев назад. У меня за плечами большой опыт работы в ЮНИСЕФ и я рад, что сейчас нахожусь в Азербайджане и ожидаю еще несколько лет работы здесь с моей командой, а также с партнерами в стране.

- Каковы впечатления о стране и как Вы оцениваете уровень сотрудничества между ЮНИСЕФ и Азербайджаном?

- Конечно, мне еще рано что-либо говорить, но у меня была возможность узнать многое о работе здесь. Имели место полезные и конструктивные обсуждения в ряде министерств, с которыми мы имеем программы сотрудничества. У меня также была возможность выехать за пределы Баку. Мой первый визит в регион был в Физули. Я смог встретиться с местными правительственными партнерами в Физули. В этой стране есть много мест, которые нужно посетить, и я намерен посетить их все. Да, Баку более развитый город с хорошей инфраструктурой, но нужно, чтобы это ощущалось и за пределами столицы. И я бы очень хотел понять потребности детей в регионах. Но, в общем, сотрудничество с правительством, я считаю, очень ценно. У нас очень хорошие рабочие связи. Я думаю, мы вместе определили ряд сфер, в которых ЮНИСЕФ может внести свой вклад в реализацию правительством своих приоритетов.

Что нас, в частности, объединяет, это понимание важности прогресса, достигнутого людьми здесь в Азербайджане в последние годы. Мы хотим быть уверенными, что этот прогресс достигает каждого ребенка в стране. Так, вместе с правительством мы определяем сферы, где необходимо больше работы и где мы можем работать для того, чтобы прогресс затронул каждого ребенка в каждой семье. У меня имеется четкий план на следующие 5 лет. Например, касательно детей с ограниченными возможностями и того, как помочь им быть реинтегрированными, в частности в образование, жизнь в обществе. Мы определили молодых людей, которые столкнулись с проблемами с законом, и то, как мы можем помочь им получить второй шанс и быть полезными своему обществу. Мы определили нужды детей дошкольного возраста, связанные с получением хорошей школьной подготовки. И, я думаю, мы, в особенности, признаем тот факт, что молодые люди играют важную роль в будущем Азербайджана. И мы должны инвестировать в молодых, в особенности в тех, кто остался в стороне от школы, или тех, кто живет в бедных семьях или в сельской местности. И, я думаю, что вместе с правительством мы ясно определили, что мы хотим поддержать и дать им возможности, способности и опыт, чтобы, когда они станут старше, они могли играть лидирующую роль в определении будущего страны. Таким образом, у нас много сфер общего интереса.

- Какие основные проблемы имеются у детей сегодня в мире, в целом, и в Азербайджане, в частности? Как Вы оцениваете прогресс Азербайджана в плане зашиты детей, особенно тех, кто вырос в семье беженцев?

- Важно, что за прошедшие 20 лет имелся очень важный, позитивный прогресс для многих детей в мире. Ясно, что этот прогресс не коснулся каждого ребенка в мире. И озабоченность ЮНИСЕФ во всем мире, не только в Азербайджане, касается детей, которые были брошены. Я дам вам несколько примеров ситуации по всему миру – детская смертность за прошедшие 20 лет снизилась наполовину. Но мы также знаем, что у детей из бедных семей вероятность умереть больше, чем у детей из обеспеченных семей.

То же самое касается образования. Даже если мы посмотрим в плане здоровья матери. Если вы из богатой страны, вы можете пойти в больницу или хорошо оснащенное учреждение, нежели если бы вы были из бедной семьи или жили бы в сельской местности. Таким образом, мы видим большую разницу между прогрессом, достигнутым для многих людей, а также тех детей, которые оказались без присмотра. Это приоритет для ЮНИСЕФ.

Похожая ситуация и в Азербайджане. Был достигнут важный прогресс для многих детей. Опять же, за последние 10 лет смертность в Азербайджане упала на 50%, что очень важно, и это шаг в правильном направлении. Но нам надо, чтобы этот прогресс шел в правильном направлении и определить детей, которые, к сожалению, умирают, не достигнув 5 лет.

Мы знаем, что многие дети идут в школу, но, если присмотреться к деталям, 1 из 4 детей с ограниченными возможностями не имеет доступа к образованию. Мы наблюдали серьезное сокращение, опять наполовину, числа детей, которые живут в институциональных учреждениях и которые не видят помощи от семьи. Есть 10 000 детей, которые вс еще живут под защитой институциональных учреждений, которые могли бы жить лучше, если бы жили с семьями. И мы ищем возможности, как помочь им получить защиту семьи.

Мы делаем многое в области образования, помогая детям с ограниченными возможностями получить доступ к всеобщему образованию. Глава департамента инклюзивного обучения министерства образования сам говорил о том, как важно для детей не быть оторванными от образования лишь из-за того, что они имеют ограниченные возможности, и это позиция, которую мы полностью поддерживаем. И мы также работаем в образовательной сфере, работая над куррикулумом для детей с ограниченными возможностями и подготавливая учителей, чтобы они могли предоставить образование для таких детей и в обычных школах. В стране действуют 4 школы, в которых мы применяем новую систему, и мы надеемся расширить ее по всей стране и в будущем. Я рад, что правительство сделало большой вклад в дошкольное образование, подготовив годовое обучение для детей перед тем, как они пойдут в первый класс и Минобразования само заинтересовано в увеличении масштаба этой программы с 20% до 90% в следующие годы. Это очень большой и позитивный вклад, и мы работаем с правительством для предоставления подготовки учителям, куррикулума и методологии для обеспечения хорошего дошкольного образования.

Также мы знаем, что имелось важное улучшение в области подростковой юстиции. Все меньше детей имеют проблемы с законом и попадают в исправительные учреждения, и это позитивный шаг. Но мы знаем, что имеется недостаточное число юридических профессионалов, нет достаточно специализированных судов для детей. В целом в Азербайджане сделан хороший прогресс, и, я думаю, что страна может гордиться работой, которую она сделала для детей, но многое еще нужно сделать. Это было темой моего обсуждения с официальными лицами с тех пор, как я приехал, и я рад, что мы разделяем понимание о приоритетах для детей и сейчас наша работа заключается в совместной работе для того, чтобы предоставить равные возможности для всех детей в этой стране. Когда ты молод, иногда ты совершаешь ошибку, и когда взрослеешь, ты понимаешь, что не должен был поступать так. Есть два подхода к этому вопросу. Первый – ты можешь наказать ребенка, запереть его и преподать урок, или же дать ему альтернативу и второй шанс. В ЮНИСЕФ мы верим, что предоставление второго шанса намного полезнее, чем запирать ребенка. Если ты так поступаешь, особенно, оставляя их со взрослыми преступниками, больше шансов того, что они повторят то же преступление, когда выйдут на свободу. Поэтому мы работаем с правительством для поиска альтернативного пути для того, чтобы держать детей подальше от тюрьмы. Это не означает, что мы просто забываем то, что они совершили, но мы помогаем им получить урок в сообществе. Я знаю, что правительство ищет пути, чтобы дети поняли ошибки, совершенные ими. Но для этого необходимо создать систему. Имеется серьезная нехватка социальных работников в Азербайджане, особенно в правительственном секторе. Нет достаточного количества опытных судей, прокуроров, следователей, чтобы они занимались детьми. Мы должны улучшить эту ситуацию. Поэтому мы работаем с министерством юстиции и МВД в этом направлении, предоставляя специальные программы по подготовке. Также необходима финансовая помощь семьям, дети которых столкнулись с проблемами, чтобы они получили нужный правовой совет. Мы проводим пилотную программу с местным НПО в данный момент, которая предоставляет бесплатную помощь этим семьям. В прошлом году около 800 детей были поддержаны этой программой, но мы хотели бы, чтобы она была распространена на всю страну.

В области здравоохранения, в целом ситуация в стране улучшается. Есть области, которым нужно уделять больше внимания. Путь к защите здоровья ребенка после того, как он родился, лежит через грудное вскармливание. Это самый дешевый и наиболее эффективный способ заботы о ребенке и защиты его здоровья в течение первых 6 месяцев жизни. Но в Азербайджане, 8 из 10 детей не получают достаточно грудного молока в первые шесть месяцев. Это то, что мы должны изменить. Поэтому, нам надо проделать больше работы, чтобы помочь матерям понять важность грудного вскармливания.

Другая сфера в области здравоохранения, которая важня для нас - это здоровье матери. Одним из потенциальных рисков для женщин, которые имеют или планируют иметь детей – это анемия, или нехватка железа в крови. Думаю, что 1/3 женщин в этой стране страдают анемией. По нашему опыту можно сказать, что ситуацию можно улучшить. Наиболее эффективный способ заключается в добавлении железа в муку. Мы работаем с Минздравом по данному вопросу.

Другая сфера - это молодежь и подростки. Я думаю, что это приоритет для всей страны, так как треть населения в этой стране подпадает под категорию молодежи. Это очень важная группа людей, которая в течение пяти или десяти лет будет определять долгосрочное будущее Азербайджана. Мы знаем, что за прошедшие годы экономическое состояние стало немного сложнее из-за глобальной ситуации и т.д. Я думаю, что важно инвестировать в молодежь даже в столь сложное время, чтобы молодежь имела нужные навыки и нужное образование и возможности, чтобы двигать страну вперед. Разумеется, мы выберемся из этой экономической ситуации. Нам нужно быть уверенным, что, когда это время придет, мы будем иметь людей с нужными способностями и образованием, чтобы реально двигать страну вперед. Но нужно инвестировать сегодня. У вас есть нефть, газ, хлопок и сельское хозяйство. Это важные аспекты, но молодежь - это самое важное вложение, что у вас есть. Поэтому мы тесно работаем с министерством молодежи и спорта, чтобы определить пути, где мы можем предоставить возможности для молодых людей, чтобы развить их навыки и научить лидерским качествам и быть активным в таких сферах, как спорт и рекреация.

Вы упомянули самую большую озабоченность для многих людей здесь – дети из семей вынужденных переселенцев. Мы пытаемся оказать поддержку всем детям в трудной ситуации, и, разумеется, дети из семей вынужденных переселенцев являются той группой, которую, как мы считаем, нужно поддерживать. Поэтому я надеюсь, что все, о чем я говорю, будут иметь позитивное влияние на детей из семей вынужденных переселенцев. Но мы также признаем, что дети, живущие у линии соприкосновения, подвергаются особому риску. В случае дальнейшей эскалации конфликта, мы хотим быть уверенными, что эти дети подготовлены и знают, как защитить себя, если ситуация ухудшится. Поэтому мы проводим ряд работ с партнерами в той части страны, чтобы обучить молодых людей тому, что надо делать, как обеспечить свою защиту, привить базовые знания о том, как избегать выхода на улицу во время боевых действий, некоторые знания о том, как избежать риска от мин или неразорвавшихся боеприпасов. Таким образом, есть несколько специфических сфер, по которым мы оказываем поддержку, но в целом, мы пытаемся оказать поддержку всем детям в стране, включая детей вынужденных переселенцев.

- Сегодня имеются конфликты в Сирии, Афганистане, Йемене, Украине и т.д. Дети - самая уязвимая часть общества в тех странах. Сколько детей оказались в трудном положении в этих конфликтах и как ЮНИСЕФ помогает им в их трудностях?

- В мире около 230 млн детей живут в странах и местах, где есть конфликты. Мы поддерживаем детей рядом способов. Первое и самое главное это то, что ребенок должен быть жив и здоров в самый разгар конфликта. Это означает обеспечение базовых услуг, в которых они нуждаются, такие как медицина, еда, убежище. Но это не только меры по защите жизни, также надо быть уверенным, что даже при наличии конфликта дети имеют доступ к образованию. Может показаться странным, почему образование важно, когда ты сталкиваешься с жестоким конфликтом?! Это важно по двум причинам: первое, если ребенок теряет 2-3 года обучения, очень трудно затем ребенку восстановить свои знания и идти на учебу, когда наступает мир. Поэтому важно, чтобы дети продолжали обучение даже в разгар войны. Имеются различные пути для этого.

С другой стороны, когда ребенок видит весь хаос конфликта, один из способов поддержать стабильность в жизни ребенка – это продолжение обучения, ведь это то, с чем ребенок знаком, когда он сидит рядом с друзьями и слушает учителя. Это небольшой прием для того, чтобы ребенок жил нормальной жизнью в разгар кризиса. Поэтому образование - это одна из масштабных сфер, в которой мы работаем.

И другая сфера, которую я затрону, очень важно и касается тех, кто вовлечен в бои. Мы призываем стороны сделать все, чтобы защитить детей. Они не должны испытывать трудности войны. Поэтому мы проводим много работы со сторонами для защиты школ и госпиталей, чтобы дети не использовались во время войн. Если ребенок потерялся, мы помогаем ему найти семью.

ЮНИСЕФ, исторически, возник из конфликта. Мы были созданы в 1946 году в конце Второй Мировой Войны. После этого мы перешли к различным сферам развития и долгосрочной поддержки детей. Думаю, что можно сказать, что в течение последних 4-5 лет мы делаем много. Если посмотреть на Сирию, Южный Судан или Йемен, к сожалению, конфликты стали ежедневной частью жизни детей, чего быть не должно.

- Какие программы ЮНИСЕФ планирует выполнить в Азербайджане?

- Я уже рассказал о работе, которую мы делаем, и это будет основой для наших программ в течение следующих 5-6 лет. Если собрать все воедино, в центре нашего внимания будет выявление детей, которых не коснулся прогресс страны, а также быть уверенным, что эти дети имеют равные возможности, как и другие дети, в том числе в сфере образования, их защиты, здоровья и предоставление возможностей, чтобы они могли стать полезными своей стране.