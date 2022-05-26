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Представитель ЮНЕСКО: Высоко ценим сотрудничество с Азербайджаном

Представитель ЮНЕСКО: Высоко ценим сотрудничество с Азербайджаном Азербайджан участвует во многих проектах ЮНЕСКО и вносит свой вклад в их реализацию.
Внешняя политика
26 мая 2022 г. 07:03
Представитель ЮНЕСКО: Высоко ценим сотрудничество с Азербайджаном

Азербайджан участвует во многих проектах ЮНЕСКО и вносит свой вклад в их реализацию.

Об этом французскому бюро Report заявил заместитель генерального директора ЮНЕСКО по африканским приоритетам и иностранным делам Фирмин Эдуард Матоко.

Представитель ЮНЕСКО высоко оценил сотрудничество Азербайджана с организацией:

«Азербайджан уделяет особое внимание таким вопросам, как защита культурного наследия, культура мира, мультикультурализм».

Он также рассказал о проектах, реализуемых Азербайджаном со странами-членами. «Азербайджан вместе с ЮНЕСКО продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами. Ярким примером тому является тесное сотрудничество Азербайджана с африканскими странами в сфере культуры мира», - сказал представитель организации.

Фирмин Эдуард Матоко также коснулся успешного председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и высоко оценил деятельность страны в этой области.

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Версия на азербайджанском языке UNESCO rəsmisi: "Azərbaycanla əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk"

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