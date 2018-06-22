Представитель ЮНЕСКО: Усилия Азербайджана по интеграции в современный мир достойны похвалы

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Париж. 22 июня. REPORT.AZ/ "Исполнение Азербайджаном взятых на себя международных обязательств и прилагаемые усилия во имя развития страны должны высоко оцениваться".

Об этом западноевропейскому бюро Report сообщила заместитель постоянного представителя Гренады при ЮНЕСКО, экс-президент программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (İFAP) Шафика Хаддад.

По ее словам, у Азербайджана есть большие планы и цели по созданию общества, где много людей смогут пользоваться информацией: "Я 4 года была президентом программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Я приветствую инициативу Азербайджана поделиться с другими странами-членами опытом в данной сфере.

Это межгосударственная программа занимается информацией по новым технологиям и работает для создания в странах-членах опирающегося на знания общества. Проведенная по инициативе постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО делегацией министерства транспорта, связи и высоких технологий презентация о достижениях в сфере создания информационного общества в стране в соответствии с приоритетными сферами программы İFAP, прошла очень успешно и вызвала большой интерес. Среди представленного опыта особенный интерес вызвали информация для развития, выход к информации, хранение информации. Кроме того, Азербайджан коснулся своей мультиязычности в интернете, поделился опытом, как пользоваться языками, развивать мультиязычность".

Ш.Хаддад подчеркнула, что дважды была в Азербайджане: "Во время обоих визитов я поражалась исполнением Азербайджаном взятых на себя международных обязательств и прилагаемыми усилиями во имя развития страны. Баку красивый и чистый город. Усилия Азербайджана по интеграции в современный мир достойны похвалы".