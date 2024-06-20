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Представитель Всемирного банка поблагодарил Азербайджан

Представитель Всемирного банка поблагодарил Азербайджан Руководитель глобальной программы Всемирного банка по климату и здоровью Тамер Рабиа поблагодарил правительство Азербайджана за проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Внешняя политика
20 июня 2024 г. 12:08
Представитель Всемирного банка поблагодарил Азербайджан

Руководитель глобальной программы Всемирного банка по климату и здоровью Тамер Рабиа поблагодарил правительство Азербайджана за проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам на глобальном саммите "Прогнозирование здорового будущего" в Баку.

По его словам, на COP29 будут вестись поиски эффективных решений по двум основным вопросам - здоровью и климату.

"Кроме того, один из важных моментов связан с финансовыми ресурсами. Необходимо активное участие частных компаний в этом процессе", - сказал Рабиа.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankının rəsmisi Azərbaycana təşəkkür edib

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