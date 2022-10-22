УВКБ ООН: Спустя 30 лет вынужденные переселенцы получили возможность вернуться в свои дома

Спустя 30 лет вынужденные переселенцы Азербайджана, наконец, имеют возможность вернутся в свои дома.

Спустя 30 лет вынужденные переселенцы Азербайджана, наконец, имеют возможность вернуться в свои дома.

Как передает Report, об этом представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гуидо Амбросо заявил на открытии Международной благотворительной ярмарки в Баку.

"Я помню времена, когда вынужденные переселенцы жили в ужасных условиях. Тогда ООН тесно работала с правительством Азербайджана для помощи вынужденным переселенцам. И наконец, спустя 30 лет, они имеют возможность вернуться в свои дома", отметил он.

Гуидо Амбросо подчеркнул, что за последние 30 лет Азербайджан достиг огромных успехов в своем развитии. "Со времен вступления в ООН, Азербайджан содействовал реализации принципов организации. Азербайджан также помогал в борьбе с пандемией коронавируса, оказывая помощь нуждающимся странам", отметил представитель УВКБ ООН.

Он также отметил гуманитарную помощь Азербайджана, направленную Украине.