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УВКБ ООН: Спустя 30 лет вынужденные переселенцы получили возможность вернуться в свои дома

УВКБ ООН: Спустя 30 лет вынужденные переселенцы получили возможность вернуться в свои дома Спустя 30 лет вынужденные переселенцы Азербайджана, наконец, имеют возможность вернутся в свои дома.
Внешняя политика
22 октября 2022 г. 11:25
УВКБ ООН: Спустя 30 лет вынужденные переселенцы получили возможность вернуться в свои дома
http://unazerbaijan.org

Спустя 30 лет вынужденные переселенцы Азербайджана, наконец, имеют возможность вернуться в свои дома.

Как передает Report, об этом представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гуидо Амбросо заявил на открытии Международной благотворительной ярмарки в Баку.

"Я помню времена, когда вынужденные переселенцы жили в ужасных условиях. Тогда ООН тесно работала с правительством Азербайджана для помощи вынужденным переселенцам. И наконец, спустя 30 лет, они имеют возможность вернуться в свои дома", отметил он.

Гуидо Амбросо подчеркнул, что за последние 30 лет Азербайджан достиг огромных успехов в своем развитии. "Со времен вступления в ООН, Азербайджан содействовал реализации принципов организации. Азербайджан также помогал в борьбе с пандемией коронавируса, оказывая помощь нуждающимся странам", отметил представитель УВКБ ООН.

Он также отметил гуманитарную помощь Азербайджана, направленную Украине.

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Версия на английском языке UNHCR: After 30 years, IDPs have opportunity to return to their homes

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