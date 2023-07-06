Представитель УВКБ ООН: Азербайджан успешно работает по вопросам предоставления гражданства

Азербайджан успешно работает по вопросам предоставления гражданства и облегчению процесса получения, лицам его не имеющим.

Азербайджан успешно работает по вопросам предоставления гражданства и облегчению процесса получения, лицам его не имеющим.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Бик Лум на конференции, посвященной вопросам безгражданства.

Она отметила, что основная цель сегодняшнего мероприятия - разрешение проблемы отказа в получении гражданства.

"Сегодня миллионам людей по всему миру отказывают в предоставлении гражданства по множеству причин. Наша роль заключается в том, чтобы помочь этим людям приобрести гражданство и пользоваться основными правами, которые оно дает. Несмотря на то, что есть множество международных конвенций, политических инструментов, регулирующих вопросы гражданства в мире, по-прежнему существуют миллионы не имеющих его. Это означает, что миллионы людей лишены возможности вести жизнь, которую мы называем нормальной", - отметила Б. Лум.