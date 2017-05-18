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    Представитель USAID прибыла в Азербайджан

    В Баку Марго Эллис встретится с донорскими организациями и партнерами агентства из гражданского общества

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Исполняющая обязанности помощника Администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Марго Эллис прибыла в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Баку М. Эллис встретится с донорскими организациями и партнерами агентства из гражданского общества с целью обсуждения роли и влияния иностранной поддержки в вопросах экономического развития Азербайджана. Также ожидается ее встреча с официальными лицами республики для обсуждения общих приоритетов развития.

    Визит в Баку завершится 20 мая.

    Отметим, что также запланирован ее визит в Тбилиси с 20 по 25 мая.

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