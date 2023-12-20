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Хуан Чжи-ян: В последние годы торговые связи Тайваня с Азербайджаном значительно расширились

Хуан Чжи-ян: В последние годы торговые связи Тайваня с Азербайджаном значительно расширились Тайвань (Китай), несмотря на географическую удаленность, поддерживает торговые отношения с Азербайджаном уже много лет.
Внешняя политика
20 декабря 2023 г. 18:43
Хуан Чжи-ян: В последние годы торговые связи Тайваня с Азербайджаном значительно расширились

Тайвань (Китай), несмотря на географическую удаленность, поддерживает торговые отношения с Азербайджаном уже много лет.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил представитель Тайбэйской экономической и культурной миссии в Анкаре Хуан Чжи-ян.

"В последние годы наблюдается значительный рост объемов торговли между Тайванем и Азербайджаном. Мы надеемся на дальнейшее укрепление связей в области экономики, культуры, образования, туризма, энергетики и нефтехимии. Такие черты, как трудолюбие, доброта и искренность, являются общими ценностями для нас, китайцев и азербайджанцев. Несмотря на то, что мы находимся далеко друг от друга географически, наши сердца близки", - заявил Хуан Чжи-ян.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ccылке.

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Версия на азербайджанском языке Tayvan təmsilçisi: “Son illərdə Azərbaycanla ticarət əlaqələrimiz əhəmiyyətli dərəcədə artıb”

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