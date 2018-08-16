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    Представительство ЮНИСЕФ и посольство Нидерландов в Азербайджане подписали документ о партнерстве

    © UNICEF

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане, а также посольство Нидерландов в Баку подписали соглашение о партнерстве. 

    Как сообщает Report, подписание состоялось в ходе встречи главы представительства ЮНИСЕФ Эдварда Карвардина и временного поверенного в делах Нидерландов в Баку Лок-Тен Хагена.

    Документ о партнерстве предусматривает проведение программ по развитию позитивной роли девушек в азербайджанском обществе посредством проведения различных спортивных инициатив. 

    Отметим, что ЮНИСЕФ регулярно реализует проекты в Азербайджане, целью которых является поддержка развития роли девушек в обществе. Одним из таких проектов является совместная инициатива с АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) по продвижению спорта среди азербайджанских девушек.

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