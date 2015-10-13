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    Представительство Азербайджана направило генсеку ООН письмо в связи с обстрелом армянами торжества в Тертере

    Письмо распространено как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Представительство Азербайджана при ООН направило письмо генеральному секретарю ООН в связи с обстрелом армянскими Вооруженными силами торжества в селе Гапанлы Тертерского района на оккупированных азербайджанских территориях. 

    Как сообщили Report в министерстве иностранных дел (МИД), письмо распространено как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН.

    В письме говорится, что 1 сентября 2015 года в результате обстрела армянскими Вооруженными силами торжества, проводимого в селе Гапанлы Тертерского района, с оккупированных азербайджанских территорий, были ранены три мирных жителя, включая маленькую девочку. 

    В письме отмечается, что непосредственный обстрел гражданских лиц армянскими Вооруженными силами является грубым нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением в соответствии с международным уголовным правом. 

    Было подчеркнуто, что это не первый подобный случай, сообщается об убийствах, пленении гражданских лиц Азербайджана в ходе продолжающейся агрессии против Азербайджана, нечеловеческом отношении к пленным и заложникам, этнической чистке на оккупированных территориях. В этом плане особо подчеркнут факт жестокой резни гражданского населения Ходжалы. 

    В письме также отмечается, что подобные преступления не являются случайными, это - составная часть системной политики, проводимой Арменией на основе расовой и этнической дискриминации, ненависти и захвата территорий. Периодическое нарушение режима прекращения огня и и вооруженные нападения на гражданское население Азербайджана являются наглядным доказательством того, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта мирным путем, истинным намерением Армении является продолжение оккупации азербайджанских земель и сохранение текущего статуса-кво. 

    В документе также говорится, что Совет Безопасности ООН должен предпринять решительные шаги для прекращения агрессии против Азербайджана и безнаказанности Армении. 

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