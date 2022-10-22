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Представитель США поблагодарил главу МИД Азербайджана за поддержку двусторонних отношений

Представитель США поблагодарил главу МИД Азербайджана за поддержку двусторонних отношений Временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уго Гевара поблагодарил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за поддержку двусторонних отношений.
Внешняя политика
22 октября 2022 г. 20:37
Представитель США поблагодарил главу МИД Азербайджана за поддержку двусторонних отношений

Временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уго Гевара поблагодарил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за поддержку двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Отмечается, что временный поверенный в делах США в Азербайджане вместе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым принял участие в ужине, организованном членами Американской торговой палаты в Азербайджане Американской Торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan). У. Гевара поблагодарил азербайджанского министра за его поддержку двусторонних отношений.

Он также подчеркнул поддержку, оказываемую США диверсификации энергетического сектора Азербайджана, а также важность участия женщин в экономике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ rəsmisi Ceyhun Bayramova ikitərəfli əlaqələrə dəstəyinə görə təşəkkür edib

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