Представитель США поблагодарил главу МИД Азербайджана за поддержку двусторонних отношений

Временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уго Гевара поблагодарил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за поддержку двусторонних отношений.

Временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уго Гевара поблагодарил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за поддержку двусторонних отношений.

Как передает Report , об этом сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Отмечается, что временный поверенный в делах США в Азербайджане вместе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым принял участие в ужине, организованном членами Американской торговой палаты в Азербайджане Американской Торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan). У. Гевара поблагодарил азербайджанского министра за его поддержку двусторонних отношений.

Он также подчеркнул поддержку, оказываемую США диверсификации энергетического сектора Азербайджана, а также важность участия женщин в экономике.