Представитель штата Керетаро: Азербайджан - очень гостеприимная страна

Представитель штата Керетаро Мексики пригласил Азербайджан принять участие в конференции в рамках "Всемирного дня Хабитат“.

Азербайджан приглашен принять участие в конференции в рамках Всемирного дня Хабитат, которая пройдет в Мексике в октябре следующего года.

Как сообщает Report, об этом представитель министерства городского развития и общественных работ штата Керетаро Фернандо Гуадалупе Гонсалес Салинас.

"В этом году в рамках мероприятия по случаю Всемирного дня Хабитат Азербайджан привлек около 500 экспертов в области градостроительства, и мы смогли с ними пообщаться и узнать новое для себя. Воспользовавшись случаем хочу всех пригласить в штат Керетаро, чтобы ознакомиться с нашим гостеприимством и принять участие в подобном форуме у нас", - добавил представитель министерства.

Он отметил, что их участие в данном мероприятии содействует развитию сотрудничества в области градостроительства.

"С первого дня прибытия в Азербайджан мы почувствовали гостеприимство вашей страны. Для нас участие в данном мероприятии имеет огромное значение, так как штат Керетаро проводит большую работу для улучшения качества градостроительства. Мы привлекаем к строительству городов и их развитию жителей, особенно молодежь, так как они - наше будущее"- сказал он.

Отметим, что представители государственных учреждений мексиканского штата Керетаро прибыли в Баку для участия в форуме "Неделя градостроительства-2023", проводимом при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.