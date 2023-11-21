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Представитель Сенегала: За годы колониализма совершались жестокие преступления в отношении женщин

Представитель Сенегала: За годы колониализма совершались жестокие преступления в отношении женщин Сенегальский народ благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию столь важного мероприятия, посвященного правам женщин и вопросам деколонизации.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 12:55
Представитель Сенегала: За годы колониализма совершались жестокие преступления в отношении женщин

Сенегальский народ благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию столь важного мероприятия, посвященного правам женщин и вопросам деколонизации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель сенегальского Форума африканского возрождения Сулейман Ндьяй на мероприятии "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие" в Баку.

Ндьяй отметил, что в отчете структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин ("ООН-женщины") также подчеркнута важность расширения участия женщин в государственном управлении и увеличения доли женщин на руководящих постах в различных отраслях экономики.

"Это также отражено в положениях Международной организации труда. Ведь данный вопрос игнорируется в некоторых странах", - сказал он.

Председатель форума отметил, что за годы колониализма на африканском континенте совершались бесчеловечные преступления в отношении женщин: "Их унижали, насиловали. Женщины ведут с этим борьбу уже долгие годы. Мы благодарны женщинам, которые отдали свои жизни за будущее страны. Они боролись с колониализмом".

По его словам, сегодня в странах Африки женщины занимаются саморазвитием. "Они трудоустроены в самых разных областях. Это делает их свободными и независимыми. Сегодня приоритетом должно оставаться расширение участия женщин в политической и экономической жизни страны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Afrika İntibah Forumunun sədri: “Fransız diktatına qarşı mübarizə aparmış qadınlar xalq tərəfindən alqışlanıb”

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