Представитель Сенегала: За годы колониализма совершались жестокие преступления в отношении женщин

Сенегальский народ благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию столь важного мероприятия, посвященного правам женщин и вопросам деколонизации.

Сенегальский народ благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию столь важного мероприятия, посвященного правам женщин и вопросам деколонизации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель сенегальского Форума африканского возрождения Сулейман Ндьяй на мероприятии "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие" в Баку.

Ндьяй отметил, что в отчете структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин ("ООН-женщины") также подчеркнута важность расширения участия женщин в государственном управлении и увеличения доли женщин на руководящих постах в различных отраслях экономики.

"Это также отражено в положениях Международной организации труда. Ведь данный вопрос игнорируется в некоторых странах", - сказал он.

Председатель форума отметил, что за годы колониализма на африканском континенте совершались бесчеловечные преступления в отношении женщин: "Их унижали, насиловали. Женщины ведут с этим борьбу уже долгие годы. Мы благодарны женщинам, которые отдали свои жизни за будущее страны. Они боролись с колониализмом".

По его словам, сегодня в странах Африки женщины занимаются саморазвитием. "Они трудоустроены в самых разных областях. Это делает их свободными и независимыми. Сегодня приоритетом должно оставаться расширение участия женщин в политической и экономической жизни страны", - сказал он.