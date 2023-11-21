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Представитель Сенегала: Мы должны совместно бороться против колонизации

Представитель Сенегала: Мы должны совместно бороться против колонизации Необходимо знать свою историю, помнить, что мы были жертвами, и вместе бороться против колонизации.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 12:14
Представитель Сенегала: Мы должны совместно бороться против колонизации

Необходимо знать свою историю, помнить, что мы были жертвами, и вместе бороться против колонизации.

Как сообщает Report, об этом сказал глава сенегальской организации YDNA VITA LTD Ибрагим Диагне на проходящей в Баку конференции на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

По его словам, необходимо положить конец доминированию и расовой дискриминации.

"Мы должны активно работать над укреплением нашей независимости. Потому что народы мира страдают от насилия, их принадлежность, культура игнорируются, им не дают развиваться. Результатом колонизации Африки является то, что рабство превратилось в индустрию, с людьми не обращаются должным образом. Поэтому наша главная задача - знать свою историю, помнить, что мы были жертвами, совместно бороться против колонизации. Колониальная система оказала негативное влияние на основные ресурсы. Можно сказать, что колонизация полностью изолирует людей. Страны потеряли все, что у них было. В настоящее время мы должны совместно бороться против колониализма", - сказал Диагне.

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Версия на азербайджанском языке Seneqallı nümayəndə: "Qurban olduğumuzu bilməli, dekolonizasiyaya qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq"

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