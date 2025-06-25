Представитель секретариата MIR: Меморандум с БИГ расширяет международную платформу по деколонизации

Представитель секретариата MIR: Меморандум с БИГ расширяет международную платформу по деколонизации

Подписание меморандума о сотрудничестве между Бакинской инициативной группой (БИГ) и представителями Гваделупы имеет большое значение для продвижения темы деколонизации на международном уровне.

Как сообщает Report, об этом представитель секретариата Международного движения за репарации Гваделупе (MIR) Николь Режан Бриссе (Nicole Brisset-Regent), заявила журналистами в кулуарах международной конференции “К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы”, проходящей в Баку.

"Мы искренне благодарны за этот меморандум и поддержку, которую получаем от Бакинской инициативной группы. Благодаря Азербайджану о нашей борьбе стало известно во всем мире. Теперь международное сообщество узнает, через что прошел и продолжает проходить народ Гваделупы", - отметила она.

По словам Бриссе, несмотря на стремление народа к свободе, процесс деколонизации остается крайне сложным из-за политического давления со стороны Франции.

"Добиться независимости трудно, из-за того что Франция остается мощной колониальной державой. Мы просим, мы настаиваем, мы пытаемся отстоять право на независимость, но французское правительство отказывается предоставить нам это право", - подчеркнула она.