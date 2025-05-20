Представитель Саудовской Аравии высоко оценил уровень организации 6-й пленарной сессии GlobE Network в Баку

Представитель Саудовской Аравии высоко оценил уровень организации 6-й пленарной сессии GlobE Network в Баку

Представитель Управления по надзору и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии Мешари Алатия высоко оценил уровень организации 6-й пленарной сессии GlobE Network в Баку.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам в кулуарах мероприятия.

"Прежде всего хочу отметить теплый прием, оказанный нам народом Азербайджана и Генеральной прокуратурой. Гостеприимство, проявленное с момента нашего прибытия в Баку, было действительно исключительным. Это мой первый визит в Баку, и он произвел на меня большое впечатление. Я увидел и старый город, и современные здания. Особенно впечатлили Огненные башни, освещенные ночью — это было завораживающе", — сказал Мешари Алатия.

Он также отметил важность организованных в Баку глобальных мероприятий в рамках GlobE Network. "Я рад быть здесь. Мы рассчитываем на плодотворные дискуссии и значимые результаты. Среди ключевых ожиданий — разработка руководства по обмену информацией, а также признание типового соглашения между странами GlobE Network", - сказал он.