Представитель РПЦ: Попытки разжечь религиозную рознь в Азербайджане не дадут результатов

“В Азербайджане наблюдается экономический рост, эта страна открыта для всего мира”.
Как сообщает Report, об этом заявил представитель Русской православной церкви протоиерей Константин Поминов.
"Азербайджан добился немалых успехов и во внешней политике, готов к диалогу со всеми странами. Под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Азербайджан проводит толерантную и мультикультуральную политику, и со времени обретения независимости здесь ни разу не было конфликта на религиозной почве”, - подчеркнул он.
По словам К.Поминова, религиозная толерантность объединила различные этносы в Азербайджане, и некоторых это раздражает: "Я просто не понимаю, что хотели показать этим актом вандализма напавшие на посольство Азербайджана (в Великобритании - ред.)? Не понимаю и Великобританию. В другое время она беспардонно вмешивается во внутренние дела Сирии, Ирака, других стран, критикует ислам, обычных верующих, но почему-то в упор не видит террористические организации, действующие у нее под боком".
К.Поминов отметил, что попытки разжечь религиозную рознь в Азербайджане не принесут результатов: “Это бессмысленно. Каждый может прийти и увидеть, что в Азербайджане открыты двери и мечетей, и церквей, и синагог”.