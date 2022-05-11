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Представитель ПСР: Нас обвиняли, когда мы поддерживали борьбу Азербайджана в Карабахе

Представитель ПСР: Нас обвиняли, когда мы поддерживали борьбу Азербайджана в Карабахе ”Когда Турция поддерживала борьбу Азербайджана в Карабахе, освобождение Карабаха, некоторые обвиняли Турцию".
Внешняя политика
11 мая 2022 г. 15:29
Представитель ПСР: Нас обвиняли, когда мы поддерживали борьбу Азербайджана в Карабахе

”Когда Турция поддерживала борьбу Азербайджана в Карабахе, освобождение Карабаха, некоторые обвиняли Турцию".

Как передает Report, об этом заявил журналистам представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омар Челик.

“Поддерживающие вместо Азербайджана Армению, являются орудием в руках империалистов. В 1940-х годах азербайджанская интеллигенция, получившая убежище в Турции, была выслана в СССР. Проблема в следующем: были ли у представителей оппозиции планы-программы, чтобы не сдавать их этим убийцам? Тем, кто называет правящую партию “орудием империалистов”, мы возвращаем эту фразу”, - сказал он.

Отметим, что председатель главной оппозиционной партии Турции - Республиканской народной партии Кямаль Кылычдароглу назвал правящую Партию справедливости и развития “орудием империалистов”. По количеству депутатов РНП занимает второе место в Великом Милли Меджлисе Турции.

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Версия на английском языке AKP spokesman: Some blamed Turkiye when it supported Azerbaijan's struggle in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке AKP sözçüsü: "Azərbaycanın Qarabağdakı mübarizəsini dəstəkləyəndə, bizi ittiham edirdilər”

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