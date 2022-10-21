Представитель ПСР: Бинали Йылдырыма доставят в Турцию на медицинском самолете

Бинали Йылдырыма доставят в Турцию на медицинском самолете.

Бинали Йылдырыма и других пострадавших доставят в Турцию на медицинском самолете.

Как сообщает Report, об этом написал представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омар Челик в Twitter.

"Благодарю всех за пожелания скорейшего выздоровления. Состояние заместителя председателя Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана Демирчи оценивается как удовлетворительное", - написал Челик.

Напомним, что автомобиль, в котором находились заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и телохранитель Огузхан Демирчи, попал в ДТП при возвращении из Джебраильского района.