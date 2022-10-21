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Представитель ПСР: Бинали Йылдырыма доставят в Турцию на медицинском самолете

Представитель ПСР: Бинали Йылдырыма доставят в Турцию на медицинском самолете Бинали Йылдырыма доставят в Турцию на медицинском самолете.
Внешняя политика
21 октября 2022 г. 13:21
Представитель ПСР: Бинали Йылдырыма доставят в Турцию на медицинском самолете

Бинали Йылдырыма и других пострадавших доставят в Турцию на медицинском самолете.

Как сообщает Report, об этом написал представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омар Челик в Twitter.

"Благодарю всех за пожелания скорейшего выздоровления. Состояние заместителя председателя Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана Демирчи оценивается как удовлетворительное", - написал Челик.

Напомним, что автомобиль, в котором находились заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и телохранитель Огузхан Демирчи, попал в ДТП при возвращении из Джебраильского района.

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Версия на английском языке Party spokesman: Binali Yildirim will return to Turkiye by air ambulance
Версия на азербайджанском языке Partiya sözçüsü: "Binəli Yıldırım tibbi yardım təyyarəsi ilə Türkiyəyə qayıdacaq”

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