Фуад Наджафли: Вашингтонские договоренности обеспечивают беспрепятственную связь с Нахчываном

Представитель президента: Вашингтонские договоренности обеспечивают беспрепятственную связь с Нахчываном

Достигнутые в рамках визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон договоренности обеспечивают установление беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента страны в США.

По его словам, отсутствие прямой сухопутной связи с Нахчываном создавало определенные трудности.

"Благодаря политике главы государства, Нахчыван вступил в новый этап развития. В Автономной Республике реализуются различные проекты в социальной, экономической, научной, культурной и других сферах", - добавил Наджафли.