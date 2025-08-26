Фуад Наджафли: Вашингтонские договоренности обеспечивают беспрепятственную связь с Нахчываном

О нас

Внешняя политика
26 августа 2025 г. 16:17
Достигнутые в рамках визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон договоренности обеспечивают установление беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента страны в США.

По его словам, отсутствие прямой сухопутной связи с Нахчываном создавало определенные трудности.

"Благодаря политике главы государства, Нахчыван вступил в новый этап развития. В Автономной Республике реализуются различные проекты в социальной, экономической, научной, культурной и других сферах", - добавил Наджафли.

Версия на английском языке Presidential rep: Key deal reached on unimpeded link between mainland Azerbaijan and Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Prezidentin nümayəndəsi: Vaşinqtonda Azərbaycanın Naxçıvanla maneəsiz əlaqəsi üçün mühüm razılıq əldə olunub

