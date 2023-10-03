Представитель президента Азербайджана по особым поручениям посетит Тегеран

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов прибудет в Тегеран во вторник вечером.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов прибудет в Тегеран во вторник вечером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Nour News.

По данным источников портала, Халафов планирует встретиться с рядом высокопоставленных иранских чиновников и обсудить с ними ситуацию в регионе. Информации о том, с кем именно он планирует встретиться, не приводится.

Отмечается, что в Тегеране с 1 октября находится секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. За время своего визита он уже встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадияном, а также министром иностранных дел исламской республики Хосейном Амиром Абдоллахияном и президентом страны Ибрахимом Раиси.