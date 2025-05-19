Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025

Представитель президента по климату выступит на AIF2025

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев примет участие в Международном форуме в Астане (Astana International Forum, AIF2025), который пройдет 29–30 мая под девизом "Подключение умов, формирование будущего".

Об этом казахстанскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Астане.

В AIF2025 примут участие мировые лидеры, эксперты и представители бизнеса, в частности, ожидается приезд президента Руанды Поля Кагаме, президент Северной Македонии Горданы Силяновская-Давковой, премьер - министра Хорватии Андрей Пленковича.

По информации Оргкомитета мероприятия, основное внимание форума будет сосредоточено на четырех ключевых тематических областях: "Внешняя политика и безопасность", "Международное развитие и устойчивость", "Энергетика и климат", "Экономика и финансы".