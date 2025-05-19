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Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025

Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025 Представитель президента по климату выступит на AIF2025
Внешняя политика
19 мая 2025 г. 10:46
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев примет участие в Международном форуме в Астане (Astana International Forum, AIF2025), который пройдет 29–30 мая под девизом "Подключение умов, формирование будущего".

Об этом казахстанскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Астане.

В AIF2025 примут участие мировые лидеры, эксперты и представители бизнеса, в частности, ожидается приезд президента Руанды Поля Кагаме, президент Северной Македонии Горданы Силяновская-Давковой, премьер - министра Хорватии Андрей Пленковича.

По информации Оргкомитета мероприятия, основное внимание форума будет сосредоточено на четырех ключевых тематических областях: "Внешняя политика и безопасность", "Международное развитие и устойчивость", "Энергетика и климат", "Экономика и финансы".

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Версия на английском языке Azerbaijani presidential climate envoy to attend AIF2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidentinin iqlim üzrə nümayəndəsi AIF2025-də iştirak edəcək

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