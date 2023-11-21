Представитель политдвижения Гваделупы: Франция причинила гваделупцам значительный ущерб

Франция причинила Гваделупе значительный финансовый ущерб.

Франция причинила Гваделупе значительный финансовый ущерб.

Как передает Report, об этом заявила представитель политического движения "Национальный альянс Гваделупы" Лоранс Макиаба, выступая на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

По ее словам, финансовое состояние жителей Гваделупы должно быть улучшено: "Социальные права местных жителей также должны быть обеспечены. В вопросах здравоохранения у женщин должны быть равные с мужчинами права".

Макиаба также подчеркнула важность обеспечения экономического развития Гваделупы.

"Мы требуем равной оплаты труда для женщин и мужчин. Кроме того, людей необходимо обезопасить от возможных производственных травм",- сказала она.