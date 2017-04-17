Представитель ПЕА: Изменения в конституцию откроют новую страницу в истории Турции

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ "Внимание всего мира было на референдуме, проведенном 16 апреля, для внесения изменений в конституцию Турции. Потому что Турция - не рядовая страна. Сегодня она имеет серьезное влияние на политические процессы в регионе и мире. С этой точки зрения, интерес мировых государств вызывает будущий стратегический путь, который изберет эта страна".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата Партии "Ени Азербайджан", заместитель председателя парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде.

А. Мирзазаде отметил, что референдум подразумевает очень серьезные изменения: "Турция переходит от способа парламентского управления к способу президентского управления. Турция более внимательно провела разделение правительства. На государственном уровне предпринимаются серьезные меры по обеспечению стабильности, предотвращению терроризма. В связи с изменениями в турецком обществе возникли серьезные дискуссии. Это показало, что Турция демократическое, правовое государство. Поддержка изменений 51%-м избирателей показало, что те, кто поддерживали изменения, имеют серьезную социальную базу. Это новшество в будущем приведет к тому, что противники тоже поддержат новый принцип, строение. Изменения в конституции еще больше укрепят демократию, право. Это станет эффективнее для борьбы с терроризмом. Кроме того, Турция как влиятельное государство в регионе, станет еще сильнее".

Представитель ПЕА отметил, что для Азербайджана увеличение влияния Турции очень важно: "Турция - наш брат, друг, стратегический союзник. Азербайджанский народ относится с уважением к выбору турецкого народа. Мы полагаем, что изменения откроют новую страницу в истории Турции. Успехи Турции радуют нас".