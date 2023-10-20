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Представитель партии за независимость Полинезии: Франция крадет нашу молодежь и вербует ее в колониальную армию

Представитель партии за независимость Полинезии: Франция крадет нашу молодежь и вербует ее в колониальную армию Франция крадет нашу молодежь и вербует ее в колониальную армию за рубежом.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 11:29
Представитель партии за независимость Полинезии: Франция крадет нашу молодежь и вербует ее в колониальную армию

Франция крадет нашу молодежь и вербует ее в колониальную армию за рубежом.

Как сообщает Report об этом представитель Партии за независимость Полинезии "Tavini huiraatira" Хейнуи Ле Каи (Heinui Le Caill) заявил на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

По его словам, полинезийский народ получил экономический и политический суверенитет от колониальной Франции благодаря своей борьбе.

"Наша партия боролась против колониализма в течение 40 лет и хочет положить ему конец. ООН сыграла большую роль в ликвидации колониализма. Наша страна была внесена в перечень несамоуправляющихся территорий в 1940-х годах, однако Франция исключила нас из него в 1947 году. Затем нас снова включили в этот список, но теперь французское государство пытается снова исключить нас из него, чтобы мы не были независимыми", - сказал Хейнуи Ле Каи.

В конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".

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Версия на английском языке Polynesian party official: 'France steals our youth and recruits them into colonial army abroad'
Версия на азербайджанском языке Polineziyalı partiya funksioneri: "Fransa gənclərimizi oğurlayır, xaricdəki müstəmləkəçi ordusuna cəlb edir"

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