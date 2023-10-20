Представитель Партии свободы Мартиники: Франция изгнала нас с территорий, на которых мы жили тысячелетиями

Франция изгнала нас с территорий, на которых мы жили тысячелетиями.

Франция изгнала нас с территорий, на которых мы жили тысячелетиями.

Как передает Report, об этом представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол заявил на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Он отметил, что французский колониализм продолжается и поныне: "Пока мы ведем дискуссии в Баку, человеческие жизни продолжают подвергаться опасности".

Люк Фрэнсис Кэрол также поблагодарил азербайджанское государство за поддержку: "Я благодарен Азербайджану за его усилия. В эти дни у нас есть возможность говорить о неоколониализме в Африке. Мы были изгнаны Францией с территорий, которые населяли тысячелетиями. Миллионы людей были депортированы в Южную и Северную Америку. Сегодня самые бедные люди в Америке - это выходцы из Африки, потому что они были депортированы в Америку. А французское государство не хочет заниматься решением наших проблем".

Отметим, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".