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Представитель Партии освобождения Мартиники: Колониализм Франции должен быть искоренен

Представитель Партии освобождения Мартиники: Колониализм Франции должен быть искоренен Колониализм должен быть полностью искоренен во всем мире.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 10:03
Представитель Партии освобождения Мартиники: Колониализм Франции должен быть искоренен

Колониализм должен быть полностью искоренен во всем мире.

Как сообщает Report, об этом представитель Партии освобождения Мартиники Люк Кароле заявил на мероприятии "На пути к полной ликвидации колониализма", организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

Он отметил, что колониальная политика Франции привела к геноциду, депортации тысяч людей, а также к рабству: "До этого африканцы, прибывшие в страну, не были рабами, но Франция сделала их такими".

По его словам, в своих колониях Франция даже использовала химикаты, которые привели к огромную росту болезней, в частности рака. "Очень велик процент онкологических заболеваний, но Франция не хочет призвать свою вину, а заявляет, что это лишь их генетика".

Люк Кароле подчеркнул, что на сегодняшний день растет движение освобождения от колониальной политики Франции.

"С нетерпением жду, что Движение неприсоединения донесет наши слова до всего мира, и сможем полностью избавиться от колониализма",- сказал он, поблагодарив президента Азербайджана Ильхама Алиева за выступление на открытии министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения 5 июля.

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