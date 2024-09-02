Представитель ПА ОЭС: Избирательный процесс прошел прозрачно и открыто

Избирательный процесс в Азербайджане был достаточно прозрачным и открытым.

Избирательный процесс в Азербайджане был достаточно прозрачным и открытым.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС), член Национальной ассамблеи Пакистана Малик Саиф уль Малюк Хохар.

По его словам, на выборах была продемонстрирована приверженность демократическим ценностям: "Граждане достаточно активно участвовали в выборах. Мы оцениваем это как позитивный шаг. Поздравляю азербайджанский народ с успешным проведением выборов. Мы уверены, что эти выборы будут способствовать еще большему развитию страны".