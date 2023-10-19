Представитель ООН: Женщины в Азербайджане полны решимости защищать свои права

ООН тесно сотрудничает с НПО в Азербайджане по вопросам защиты прав женщин, борьбы с гендерным насилием и предотвращения ранних браков.

ООН тесно сотрудничает с НПО в Азербайджане по вопросам защиты прав женщин, борьбы с гендерным насилием и предотвращения ранних браков.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, выступая на VI Конгрессе азербайджанских женщин в Баку.

Андреева назвала одним из наиболее важных аспектов обеспечение активного участия женщин в общественной жизни страны.

Говоря о Целях устойчивого развития ООН, Андреева отметила, что в Азербайджане также ведется работа в этом направлении. По ее словам, Конгресс азербайджанских женщин это прекрасная площадка для развития сотрудничества.

Представитель ООН отметила, что женщины в Азербайджане полны решимости защищать свои права.

"Повышение уровня образования и занятости молодых девушек - один из наиболее важных вопросов", - сказала она.