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Представитель ООН: Вклад азербайджанских дипломатов в укрепление мира очень важен для всех

Представитель ООН: Вклад азербайджанских дипломатов в укрепление мира очень важен для всех Жизненно важный вклад азербайджанских дипломатов в продвижение диалога и мира очень важен для всех.
Внешняя политика
9 июля 2023 г. 16:50
Представитель ООН: Вклад азербайджанских дипломатов в укрепление мира очень важен для всех

Жизненно важный вклад азербайджанских дипломатов в продвижение диалога и мира очень важен для всех.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"По случаю Дня дипломатической службы Азербайджана искренне поздравляю сотрудников Министерства иностранных дел.

Ваш жизненно важный вклад в продвижение многосторонности, диалога, мира и сотрудничества очень важен для построения более светлого и благополучного будущего для всех", - отметила представитель ООН.

Напомним, что 9 июля является профессиональным праздником сотрудников дипломатических служб. Прошло 104 года со дня создания Министерства иностранных дел.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: “Azərbaycan diplomatlarının sülhün təşviqinə töhfəsi hamı üçün çox vacibdir”

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