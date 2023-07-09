Представитель ООН: Вклад азербайджанских дипломатов в укрепление мира очень важен для всех

Жизненно важный вклад азербайджанских дипломатов в продвижение диалога и мира очень важен для всех.

Жизненно важный вклад азербайджанских дипломатов в продвижение диалога и мира очень важен для всех.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"По случаю Дня дипломатической службы Азербайджана искренне поздравляю сотрудников Министерства иностранных дел.

Ваш жизненно важный вклад в продвижение многосторонности, диалога, мира и сотрудничества очень важен для построения более светлого и благополучного будущего для всех", - отметила представитель ООН.

Напомним, что 9 июля является профессиональным праздником сотрудников дипломатических служб. Прошло 104 года со дня создания Министерства иностранных дел.