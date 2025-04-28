Представитель ООН: Существует связь между изменением климата и вооруженными конфликтами

Существует определенная связь между изменениями климата и вооруженными конфликтами.

Существует определенная связь между изменениями климата и вооруженными конфликтами.

Как сообщает Report, об этом заявил глава постоянного наблюдательного представительства Университета мира ООН в Женеве, посол Давид Фернандес Пуяна на учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.

По ее словам, обеспечение мира является одним из важнейших факторов, потому что более 60 военных конфликтов, существующих сейчас в мире, влияют на вопросы миграции, что напрямую влияет на климат.

"Надеюсь, что мы сможем помочь всем сообществам, на которые влияет изменение климата", - добавил он.