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Представитель ООН: Существует связь между изменением климата и вооруженными конфликтами

Представитель ООН: Существует связь между изменением климата и вооруженными конфликтами Существует определенная связь между изменениями климата и вооруженными конфликтами.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 13:33
Представитель ООН: Существует связь между изменением климата и вооруженными конфликтами

Существует определенная связь между изменениями климата и вооруженными конфликтами.

Как сообщает Report, об этом заявил глава постоянного наблюдательного представительства Университета мира ООН в Женеве, посол Давид Фернандес Пуяна на учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.

По ее словам, обеспечение мира является одним из важнейших факторов, потому что более 60 военных конфликтов, существующих сейчас в мире, влияют на вопросы миграции, что напрямую влияет на климат.

"Надеюсь, что мы сможем помочь всем сообществам, на которые влияет изменение климата", - добавил он.

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Версия на английском языке UN rep highlights link between climate change and armed conflicts
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