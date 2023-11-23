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Представитель ООН поздравила президента Ильхама Алиева с успешным председательством Азербайджана в СПЕКА

Представитель ООН поздравила президента Ильхама Алиева с успешным председательством Азербайджана в СПЕКА Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан, находящаяся с визитом в нашей стране в рамках недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), поздравила президента Ильхама Алиева
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 17:07
Представитель ООН поздравила президента Ильхама Алиева с успешным председательством Азербайджана в СПЕКА

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан, находящаяся с визитом в нашей стране в рамках недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), поздравила президента Ильхама Алиева в связи с успешным председательством Азербайджана в СПЕКА в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом Т.Молчан написала в соцсети "Х".

По ее словам, с главой государства были обсуждены дальнейшие шаги по "улучшению транспортного и торгового сообщения вдоль Транскаспийского транспортного коридора и продвижению общего прогресса в достижении целей устойчивого развития в регионе через Многопартнерский трастовый фонд СПЕКА".

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Версия на английском языке UN official congratulates President Ilham Aliyev on Azerbaijan’s successful SPECA chairmanship
Версия на азербайджанском языке BMT nümayəndəsi Prezident İlham Əliyevi Azərbaycanın SPECA-ya uğurlu sədrliyi münasibətilə təbrik edib

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