Представитель ООН поздравила президента Ильхама Алиева с успешным председательством Азербайджана в СПЕКА

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан, находящаяся с визитом в нашей стране в рамках недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), поздравила президента Ильхама Алиева в связи с успешным председательством Азербайджана в СПЕКА в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом Т.Молчан написала в соцсети "Х".

По ее словам, с главой государства были обсуждены дальнейшие шаги по "улучшению транспортного и торгового сообщения вдоль Транскаспийского транспортного коридора и продвижению общего прогресса в достижении целей устойчивого развития в регионе через Многопартнерский трастовый фонд СПЕКА".