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Представитель ООН обратился к Армении в связи пропавшими без вести гражданами Азербайджана

Представитель ООН обратился к Армении в связи пропавшими без вести гражданами Азербайджана Семьи и близкие пропавших без вести лиц имеют право как минимум быть проинформированными об их местонахождении.
Внешняя политика
30 августа 2024 г. 21:09
Представитель ООН обратился к Армении в связи пропавшими без вести гражданами Азербайджана

Семьи и близкие пропавших без вести лиц имеют право как минимум быть проинформированными об их местонахождении.

Об этом в ответ на вопрос американского бюро Report заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он призвал Армению чутко отнестись к данному вопросу, и перейти к необходимым действиям.

Дюжаррик добавил, что организация готова сотрудничать с Азербайджаном и правительством любой другой страны в решении этой гуманитарной проблемы.

Отметим, что 30 августа отмечается Международный день пропавших без вести. По официальным данным, в результате армяно-азербайджанского конфликта без вести пропали порядка 4 тысяч граждан Азербайджана.

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Версия на английском языке UN urges Armenia to show sensitivity towards issue of missing Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi əsir götürülmüş və itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı Ermənistana çağırış edib

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