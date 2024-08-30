Представитель ООН обратился к Армении в связи пропавшими без вести гражданами Азербайджана

Семьи и близкие пропавших без вести лиц имеют право как минимум быть проинформированными об их местонахождении.

Семьи и близкие пропавших без вести лиц имеют право как минимум быть проинформированными об их местонахождении.

Об этом в ответ на вопрос американского бюро Report заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он призвал Армению чутко отнестись к данному вопросу, и перейти к необходимым действиям.

Дюжаррик добавил, что организация готова сотрудничать с Азербайджаном и правительством любой другой страны в решении этой гуманитарной проблемы.

Отметим, что 30 августа отмечается Международный день пропавших без вести. По официальным данным, в результате армяно-азербайджанского конфликта без вести пропали порядка 4 тысяч граждан Азербайджана.