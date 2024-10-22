Представитель ООН: Надеемся на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая выразила надежду на то, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в ближайшее время.

Генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая выразила надежду на то, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом Валовая сказала на встрече с председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой.

Она с удовлетворением отметила, что в ходе переговоров согласовано более 80 процентов вопросов.

Подчеркнув, что сотрудничество между Азербайджаном и Женевским офисом ООН охватывает широкие сферы, Валовая особо отметила значимость фотовыставки "17 лиц действия" ("17 Faces of Action"), проведенной в Центре Гейдара Алиева два года назад по ее инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Ассоциации швейцарских женщин и расширения прав и возможностей.