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Представитель ООН: Надеемся на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Представитель ООН: Надеемся на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией Генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая выразила надежду на то, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в ближайшее время.
Внешняя политика
22 октября 2024 г. 19:11
Представитель ООН: Надеемся на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая выразила надежду на то, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом Валовая сказала на встрече с председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой.

Она с удовлетворением отметила, что в ходе переговоров согласовано более 80 процентов вопросов.

Подчеркнув, что сотрудничество между Азербайджаном и Женевским офисом ООН охватывает широкие сферы, Валовая особо отметила значимость фотовыставки "17 лиц действия" ("17 Faces of Action"), проведенной в Центре Гейдара Алиева два года назад по ее инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Ассоциации швейцарских женщин и расширения прав и возможностей.

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Версия на английском языке BMT official expresses hope for swift peace agreement between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Ermənistanla Azərbaycan arasında yaxın vaxtlarda sülh müqaviləsinin imzalanacağına ümidvarıq

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