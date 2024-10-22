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Представитель ООН: Мы прояснили судьбу нескольких пропавших без вести азербайджанцев, захваченных Арменией

Представитель ООН: Мы прояснили судьбу нескольких пропавших без вести азербайджанцев, захваченных Арменией Мы внесли ясность в судьбу нескольких азербайджанцев, взятых в плен Арменией и пропавших без вести.
Внешняя политика
22 октября 2024 г. 02:46
Представитель ООН: Мы прояснили судьбу нескольких пропавших без вести азербайджанцев, захваченных Арменией

Мы внесли ясность в судьбу нескольких азербайджанцев, взятых в плен Арменией и пропавших без вести.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента американского бюро Report, заявила председатель Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям Габриэлла Ситрони.

Она отметила, что по итогам расследований была внесена ясность в судьбу нескольких пропавших без вести азербайджанцев.

"Есть несколько азербайджанцев, чья судьба была прояснена армянской стороной на основании нашего обращения. Хотя иногда полученные нами ответы, к сожалению, заключаются в смерти этих людей, мы считаем эти результаты относительно удовлетворительными. Потому что, даже если семья не может получить ответы на все вопросы, этот процесс, хотя и очень болезненный, помогает им, в каком-то смысле, открыть новую страницу в жизни", - сказала Г.Ситрони.

По ее словам, Рабочая группа зачастую играет координирующую роль в плане внесения ясности в судьбы пропавших без вести.

"Получив обращение от семьи, мы связываемся с государством, [которое причастно к исчезновению]. То есть мы играем связующую роль, выступаем в качестве своего рода канала связи между семьями и правительством", - добавила Габриэлла Ситрони.

Отметим, что более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести в результате армянской агрессии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT rəsmisi: Ermənistanın əsir götürdüyü itkin düşmüş bir neçə azərbaycanlının taleyinə aydınlıq gətirmişik

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