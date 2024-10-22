Представитель ООН: Мы прояснили судьбу нескольких пропавших без вести азербайджанцев, захваченных Арменией

Мы внесли ясность в судьбу нескольких азербайджанцев, взятых в плен Арменией и пропавших без вести.

Мы внесли ясность в судьбу нескольких азербайджанцев, взятых в плен Арменией и пропавших без вести.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента американского бюро Report , заявила председатель Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям Габриэлла Ситрони.

Она отметила, что по итогам расследований была внесена ясность в судьбу нескольких пропавших без вести азербайджанцев.

"Есть несколько азербайджанцев, чья судьба была прояснена армянской стороной на основании нашего обращения. Хотя иногда полученные нами ответы, к сожалению, заключаются в смерти этих людей, мы считаем эти результаты относительно удовлетворительными. Потому что, даже если семья не может получить ответы на все вопросы, этот процесс, хотя и очень болезненный, помогает им, в каком-то смысле, открыть новую страницу в жизни", - сказала Г.Ситрони.

По ее словам, Рабочая группа зачастую играет координирующую роль в плане внесения ясности в судьбы пропавших без вести.

"Получив обращение от семьи, мы связываемся с государством, [которое причастно к исчезновению]. То есть мы играем связующую роль, выступаем в качестве своего рода канала связи между семьями и правительством", - добавила Габриэлла Ситрони.

Отметим, что более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести в результате армянской агрессии.