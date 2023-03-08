Представитель ООН: Число получающих STEM-образование в Азербайджане девушек радует

В Азербайджане в 2022-2023 учебном году STEM-образование в общей сложности получают 100 305 студентов, из которых 47% или 46 782 человек – девушки. По сравнению с другими странами это довольно отрадный показатель.

В Азербайджане в 2022-2023 учебном году STEM-образование в общей сложности получают 100 305 студентов, из которых 47% или 46 782 человек – девушки. По сравнению с другими странами это довольно отрадный показатель.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой по случаю Международного женского дня.

Она отметила, что ООН осуществляет совместную деятельность с соответствующими госструктурами Азербайджана для поощрения получения девушками STEM-образования и повышения их цифровых знаний и навыков: "Привлечение женщин и девушек к технологиям значительно расширит потенциал инноваций, отвечающих их потребностям и способствующих гендерному равенству. Представительство ООН в Азербайджане продолжит совместную деятельность с партнерами для обеспечения выхода женщин и девушек к технологиям и цифровому образованию, а также для создания более инклюзивного и равного будущего".

"В Азербайджане я познакомилась со многими молодыми талантливыми женщинами и девушками, осуществляющими деятельность в правительственных, общественных, академических кругах и частном секторе и вдохновилась их работой. Они вносят значительный вклад в экономический рост, социальное развитие и экологическую устойчивость ", - добавила Владанка Андреева.