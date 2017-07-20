Представитель ООН: Перенеся посольство из Тель-Авива в Иерусалим, США совершат ошибку

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "Очень важно, что Азербайджан принимает конференцию, посвященную вопросу Восточного Иерусалима. Мы благодарим Азербайджан за это".

Об этом Report заявил председатель Комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа Рафаэль Дарио Рамирес Карреньо,комментируя проведение в Баку международной конференции по вопросу Иерусалима.

Он отметил сбалансированную внешнюю политику Азербайджана и тот факт, что эта страна имеет хорошие отношения с Палестиной и Израилем.

Представитель ООН также подчеркнул важность урегулирования конфликта на основе принципа "два государства для двух народов". При этом он отметил неприемлемость проведения политики Израиля по строительству поселений на палестинских территориях: "Таким образом они разрушают возможность на обретение мира".

Говоря о попытках США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, Д. Карреньо сказал, что этот шаг будет ошибочным: "США имеют большую ответтсвенность в данном вопросе, и если они перенесут посольство это подорвет все соглашения".