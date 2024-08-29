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Представитель ООН: Азербайджану следует продолжать нынешнюю практику предоставления убежища беженцам

Представитель ООН: Азербайджану следует продолжать нынешнюю практику предоставления убежища беженцам 12:03
Внешняя политика
29 августа 2024 г. 12:45
Представитель ООН: Азербайджану следует продолжать нынешнюю практику предоставления убежища беженцам

Начальник правового отдела Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Иван Чарнецки считает, что Азербайджану необходимо продолжать текущую практику предоставления убежища иностранным гражданам.

Как сообщает Report, об этом Чарнецки сказал на семинаре "Защита прав иностранцев и лиц без гражданства, содержащихся в учреждениях, которые они не могут покинуть по собственной воле".

«Очень важно, чтобы практика, применяемая в Азербайджане в отношении иностранцев и граждан других стран, желающих получить убежище, продолжалась и в будущем», - подчеркнул представитель ООН.

По его словам, во многих странах мира с беженцами обращаются более жестко. При этом он добавил, что в Азербайджане, в отличие от многих стран мира, нет практики автоматического задержания беженцев.

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Версия на английском языке UN Representative: Azerbaijan should continue its current practice of granting asylum to refugees
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Dünyanın bir çox ölkəsində qaçqınlara qarşı daha sərt davranılır

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