Представитель омбудсмена ответил на вопросы участников заседания подкомитета в Брюсселе

В Брюсселе прошло 10-е заседание подкомитета по вопросам юстиции, свободы и безопасности, прав человека и демократии, действующей в рамках комитета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз.

В Брюсселе прошло 10-е заседание подкомитета по вопросам юстиции, свободы и безопасности, прав человека и демократии, действующего в рамках комитета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в заседании подкомитета приняли участие представители соответствующих госструктур Азербайджана, в том числе ответственные сотрудники постоянного представительства страны при Европейском союзе, представители различных структурных подразделений Европейской службы внешних связей, Еврокомиссии и др.

Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики представил заместитель начальника аппарата, руководитель Национальной превентивной группы Рашид Румзаде.

Р.Румзаде подробно проинформировал о проекте поправок в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики" и ответил на вопросы представителей Европейского союза.