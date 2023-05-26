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Представитель омбудсмена ответил на вопросы участников заседания подкомитета в Брюсселе

Представитель омбудсмена ответил на вопросы участников заседания подкомитета в Брюсселе В Брюсселе прошло 10-е заседание подкомитета по вопросам юстиции, свободы и безопасности, прав человека и демократии, действующей в рамках комитета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 12:53
Представитель омбудсмена ответил на вопросы участников заседания подкомитета в Брюсселе

В Брюсселе прошло 10-е заседание подкомитета по вопросам юстиции, свободы и безопасности, прав человека и демократии, действующего в рамках комитета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в заседании подкомитета приняли участие представители соответствующих госструктур Азербайджана, в том числе ответственные сотрудники постоянного представительства страны при Европейском союзе, представители различных структурных подразделений Европейской службы внешних связей, Еврокомиссии и др.

Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики представил заместитель начальника аппарата, руководитель Национальной превентивной группы Рашид Румзаде.

Р.Румзаде подробно проинформировал о проекте поправок в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики" и ответил на вопросы представителей Европейского союза.

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