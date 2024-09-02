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Представитель ОИС: Парламентские выборы прошли прозрачно и демократично

Представитель ОИС: Парламентские выборы прошли прозрачно и демократично На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане были созданы условия для голосования пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует исламским ценностям.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 11:16
Представитель ОИС: Парламентские выборы прошли прозрачно и демократично

На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане были созданы условия для голосования пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует исламским ценностям.

Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник Секретариата Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мохаммед Аль-Хафед Махам.

"Поздравляю азербайджанский народ с проведением парламентских выборов в демократической атмосфере. На избирательных участках, в которых мы вели наблюдения, проблем выявлено не было. Выборы прошли прозрачно и демократично", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İƏT rəsmisi: Azərbaycan xalqını demokratik şəkildə keçirilən parlament seçkiləri münasibətlə təbrik edirəm

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