Представитель ОИС: Парламентские выборы прошли прозрачно и демократично

На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане были созданы условия для голосования пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует исламским ценностям.

На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане были созданы условия для голосования пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует исламским ценностям.

Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник Секретариата Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мохаммед Аль-Хафед Махам.

"Поздравляю азербайджанский народ с проведением парламентских выборов в демократической атмосфере. На избирательных участках, в которых мы вели наблюдения, проблем выявлено не было. Выборы прошли прозрачно и демократично", - отметил он.