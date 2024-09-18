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Представитель Общины Западного Азербайджана участвует в 57-й сессии Совета ООН по правам человека

Представитель Общины Западного Азербайджана участвует в 57-й сессии Совета ООН по правам человека
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 16:22
Представитель Общины Западного Азербайджана участвует в 57-й сессии Совета ООН по правам человека

Пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар участвует в качестве представителя гражданского общества в 57-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в швейцарской Женеве с 9 сентября по 11 октября.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

В повестке сессии стоят вопросы борьбы с расизмом, права коренных народов, последствия изменения климата и другие вопросы.

В сессии принимают участие государства-члены ООН и ряд международных организаций, а также представители гражданского общества.

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Версия на азербайджанском языке QAİ rəsmisi BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 57-ci sessiyasında iştirak edir

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