Представитель Общины Западного Азербайджана участвует в 57-й сессии Совета ООН по правам человека

Пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар участвует в качестве представителя гражданского общества в 57-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в швейцарской Женеве с 9 сентября по 11 октября.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана.

В повестке сессии стоят вопросы борьбы с расизмом, права коренных народов, последствия изменения климата и другие вопросы.

В сессии принимают участие государства-члены ООН и ряд международных организаций, а также представители гражданского общества.