Представитель Общины Западного Азербайджана провел встречи в учреждениях ООН

Заместитель председателя Союза молодежи Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров в качестве представителя общины принял участие в проходящей в Женеве сессии по представлению периодического доклада Армении в Комитете ООН по экон

Заместитель председателя Союза молодежи Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров в качестве представителя общины принял участие в проходящей в Женеве сессии по представлению периодического доклада Армении в Комитете ООН по экономическим, социальным и культурным правам.

Как сообщили Report в пресс-службе общины, К.Джафаров представил альтернативный отчет общины. В отчете Общины Западного Азербайджана приводится информация о совершении Арменией этнических чисток в отношении азербайджанцев и систематическом нарушении их прав, закрепленных в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, включая право на возвращение.

В ходе визита К.Джафаров провел встречи с должностными лицами Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и организации «Женевская геостратегическая обсерватория». На встречах была предоставлена информация об изгнании азербайджанцев из Армении, говорилось о необходимости обеспечения их прав на возвращение в соответствии с нормами и принципами международного права.

К.Джафаров рассказал об истории создания и целях деятельности Общины Западного Азербайджана, в том числе о принятой в начале этого года Концепции возвращения. Кямал Джафаров указал на цели общины по репатриации и реинтеграции, отметил важность сотрудничества в этой области с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что закреплено и в Концепции возвращения. K.Джафаров напомнил о начале сотрудничества Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев с общиной, о контактах, осуществляемых с бакинским офисом, и выразил удовлетворение продолжением этого сотрудничества.

Он также призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека вплотную заняться правами азербайджанцев, изгнанных из Армении.

На встречах были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, а также возможности сотрудничества в области прав человека и гуманитарного права.