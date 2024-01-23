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Представитель западных азербайджанцев потребовал объяснений у комиссара СЕ по правам человека в ПАСЕ

Представитель западных азербайджанцев потребовал объяснений у комиссара СЕ по правам человека в ПАСЕ Заместитель председателя Молодежного совета Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во французском городе Страсбурге разоблачил комиссара Совета Европы по правам человека
Внешняя политика
23 января 2024 г. 18:04
Представитель западных азербайджанцев потребовал объяснений у комиссара СЕ по правам человека в ПАСЕ

Заместитель председателя Молодежного совета Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во французском Страсбурге разоблачил комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович.

Как сообщает Report, К.Джафаров заявил, что Д.Миятович намеренно не включила в свой доклад о последнем визите в регион вопрос об азербайджанцах, изгнанных из Армении, и потребовал у комиссара объяснения причины подобной дискриминации по этническому признаку.

Растерявшаяся Д.Миятович заявила, что не относится предвзято к азербайджанцам, изгнанным из Армении, и что отчет якобы носит общий характер, таким образом в очередной раз сказала неправду.

Правда же заключается в том, что, хотя Миятович встречалась в Армении с армянами, переселившимися из Азербайджана, а в Азербайджане - с азербайджанцами, изгнанными из Армении, она посвятила свой отчет исключительно армянам, ни разу не упомянув азербайджанцев.

Все это наглядно показывает, в каком плачевном состоянии находится Совет Европы и как здесь злоупотребляют правозащитными механизмами, в том числе Европейской конвенцией о правах человека.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community official exposes Commissioner for Human Rights at PACE session
Версия на азербайджанском языке İcma rəsmisi AŞPA-nın iclasında Avropa Şurasının İnsan hüquqları üzrə komissarını ifşa edib

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