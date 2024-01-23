Представитель западных азербайджанцев потребовал объяснений у комиссара СЕ по правам человека в ПАСЕ

Заместитель председателя Молодежного совета Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во французском городе Страсбурге разоблачил комиссара Совета Европы по правам человека

Заместитель председателя Молодежного совета Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во французском Страсбурге разоблачил комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович.

Как сообщает Report, К.Джафаров заявил, что Д.Миятович намеренно не включила в свой доклад о последнем визите в регион вопрос об азербайджанцах, изгнанных из Армении, и потребовал у комиссара объяснения причины подобной дискриминации по этническому признаку.

Растерявшаяся Д.Миятович заявила, что не относится предвзято к азербайджанцам, изгнанным из Армении, и что отчет якобы носит общий характер, таким образом в очередной раз сказала неправду.

Правда же заключается в том, что, хотя Миятович встречалась в Армении с армянами, переселившимися из Азербайджана, а в Азербайджане - с азербайджанцами, изгнанными из Армении, она посвятила свой отчет исключительно армянам, ни разу не упомянув азербайджанцев.

Все это наглядно показывает, в каком плачевном состоянии находится Совет Европы и как здесь злоупотребляют правозащитными механизмами, в том числе Европейской конвенцией о правах человека.